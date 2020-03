Eén op vijf is in overtreding: hele dag controles aan Franse grens in Rekkem LSI

21 maart 2020

13u17

Bron: LSI 19 Menen De hele zaterdag zullen er aan de Franse grens in Rekkem (Menen) controles uitgevoerd worden. Wie geen geldige reden heeft om België binnen te rijden, wordt teruggestuurd, zowel op lokale wegen als op de snelweg E17. “1 op 5 is in overtreding”, aldus directeur van de federale wegpolitie Koen Ricourt. De federale politie vraagt ook medewerking van verkeersapps in de strijd tegen het coronavirus.

Aan de grens van ‘La Palma’, op de kruising van de Moeskroenstraat met de N32, voert de politie van de zone Grensleie samen met Franse collega’s controles uit. Een digitaal bord toont de reden: ‘Covid 19’ komt er tevoorschijn. De controles zullen er nog de rest van de dag plaatsvinden.

Ook de federale wegpolitie voert aan de grensovergang van de E17 in Rekkem al de hele dag controles uit. “Mobiele ploegen plukken voertuigen uit het verkeer waarbij er een vermoeden is dat ze in overtreding zijn”, aldus Koen Ricourt. “Ze begeleiden die voertuigen naar de eerste afrit, waar dan een controle gebeurt. Wie niet in België moet zijn, wordt opnieuw de grens overgestuurd, de rest mag verder rijden. Naar schatting 1 op 5 is toch in overtreding.” De federale politie vraagt ondertussen ook de medewerking van verkeersapps als Coyote, Google Maps en Waze om mee te werken. “Er wordt gevraagd controles te maskeren of aan alle grensovergangen blokkades aan te geven”, aldus Koen Ricourt. “Het is mogelijk dat wie een route ingeeft ook een pop up scherm zal krijgen waarin de vraag wordt gesteld of die verplaatsing wel echt nodig is.”