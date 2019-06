Eén jaar cel voor zware klappen tijdens vechtpartij na ruzie over verkoop auto Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

14u58 0 Menen Een 32-jarige man uit Menen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar omdat hij op vier juni vorig jaar een andere man zware klappen verkocht. Dempsey L. en het slachtoffer waren in een woning in Menen toen er ruzie ontstond over de verkoop van een auto.

De 32-jarige man uit Menen en het slachtoffer bevonden zich op vier juni vorig jaar in een woning in Menen om de verkoop van een auto te bespreken. Plots ontstond er ruzie en dat ontaarde al snel in een ordinaire knokpartij. Het slachtoffer werd zo hard geslagen dat hij door de glazen voordeur naar buiten vloog. Ook de vriendin van de man is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden. Dempsey L. deelde eerder ook al zware slagen uit in Gent en liep eerder al veroordelingen op voor gelijkaardige feiten. Dempsey L. moet ook een geldboete van 800 euro betalen, zijn vriendin 400 euro. Aan de slachtoffers moeten ze in totaal zo’n 9.000 euro schadevergoeding betalen.