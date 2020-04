Eén jaar cel voor mannen die onderdak gaven aan vrouw maar haar daarna verkrachtten Alexander Haezebrouck

17u19 0 Menen Twee mannen uit Menen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar waarvan zes maanden effectief voor de verkrachting van een vrouw die ze onderdak boden. De vrouw had zich van trein waardoor ze ’s avonds laat in Menen belandde. Daar liep ze haar verkrachters tegen het lijf.

De vrouw wou op 6 december 2018 de trein naar Roeselare nemen om naar een tattooshop te gaan. Maar ze vergiste zich van trein waardoor ze plots in Menen stond. “Ze is een erg kwetsbare vrouw en stond plots ’s avonds laat in Menen”, pleitte haar advocaat tijdens de pleidooien. Ze kwam al snel een groepje mannen tegen, maar ze liep door naar een nachtwinkel. Toen ze ook daar naar buiten moest omdat de uitbater zijn winkel wou sluiten, belandde ze opnieuw op straat. Opnieuw liep ze het groepje tegen het lijf. Twee daarvan boden haar onderdak. Omdat ze nergens naar toe kon, stemde ze in. Eens in de woning werd ze door beide mannen brutaal verkracht. Na de feiten diende de vrouw een klacht in bij de politie. Een wetsdokter stelde verwondingen vast door seksueel geweld. De daders ontkenden eerst de verkrachting, maar konden dat niet volhouden nadat hun DNA op het condoom en op het lichaam van de vrouw was gevonden. Naast de celstraf moeten beiden mannen uit Menen ook een geldboete van 800 euro betalen en zijn ze voor vijf jaar ontzet uit hun rechten.