Echtgenoot (33) blijft twee maanden langer in cel voor bonenmoord

02 juli 2019

18u47

Bron: LSI 0 Menen De 33-jarige man uit Lauwe (Menen) die er van verdacht wordt zijn 36-jarige vrouw met giftige zaden van een wonderboom om het leven te hebben gebracht, blijft twee maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer van Kortrijk. Hij gaat niet in beroep tegen die beslissing.

Op 13 oktober 2018 stierf Dana Van Laeken in het ziekenhuis in Kortrijk. Haar echtgenoot Pieter P. had haar in allerijl nog naar de spoeddienst gevoerd omdat ze plotseling erg ziek en misselijk was. Haar dood bleef een raadsel maar in alle stilte startte een gerechtelijk onderzoek naar de doodsoorzaak. Toen een wetsdokter het dodelijke gif ricine in haar lichaam vond en duidelijk werd dat op de computer van het gezin zoekopdrachten zoals ‘ricine’ en ‘schuldsaldoverzekering’ waren ingegeven, raakte Pieter P. al snel verdacht. Eind februari 2019 vloog hij in de cel en daar verblijft hij nog altijd.

Op de pc gebeurden ook de bestellingen van (zaden van) wonderbomen. Een wonderboom is een vrij verkrijgbare kamerplant maar met heel giftige zaden die ricine bevatten. Er zijn er slechts enkele nodig om tot de dood te leiden omdat ricine de aanmaak van andere eiwitten in het lichaam blokkeert. Het gerecht vermoedt dat P. zaden in het eten van zijn echtgenote mengde. Zijn advocaten opperden eerder al dat het slachtoffer de bonen wel eens zelf ingenomen zou kunnen hebben omdat ze depressief was. Andere piste die de verdediging bewandelt, is dat P. haar zou geholpen hebben bij de zelfmoord die het slachtoffer zelf wilde.