Duo voor rechter nadat ze vrouw volgen en haar partner in elkaar slaan Alexander Haezebrouck

25 mei 2020

18u14 0 Menen Twee jongemannen uit Menen en Wervicq-Sud moesten zich maandag in de rechtbank verantwoorden voor feiten van zinloos geweld. Eerst achtervolgden ze een jonge vrouw die schrik kreeg. Haar vriend werd door één van hen zonder reden in elkaar getimmerd.

Het koppel reed die nacht rond 2.30 uur met de fiets naar huis. Maxime M. (26) en Saeed G. volgden beiden vanuit een bestelwagen. “Op het moment dat ze zagen dat ook haar partner erbij was, vluchtten ze weg met hun bestelwagen. Naar eigen zeggen volgden ze de vrouw omdat ze kushandjes had geworpen, haar vriend zouden ze in eerste instantie niet hebben opgemerkt. Het koppel fietste ondertussen naar de parking van een tankstation. Van daaruit volgen beklaagden het koppel plots opnieuw. Op een bepaald moment stapte Maxime M. (26) uit Menen uit en mepte de vriend van de vrouw in elkaar. “Het slachtoffer werd minutenlang geschopt en geslagen”, zei het Openbaar Ministerie. “Zijn schoenen werden zelfs uitgetrokken om ermee op hem te slaan. Toen zijn vriendin hem te hulp schoot, kreeg zij ook klappen te verwerken. Gelukkig passeerde net op dat moment een politiepatrouille waardoor het geweld stopte en beiden het op een vlucht zetten.” De politie slaagde erin het duo snel op te pakken. “Ze vertelden dat ze handelden uit zelfverdediging en dat ze blij waren de politie te zien”, zei het Openbaar Ministerie. “Flagrante leugens uiteraard. De camerabeelden van het tankstation zijn overduidelijk.” Beiden konden ook nu geen duidelijke verklaring geven voor hun gedrag. “We hadden wat gedronken en hebben iets dom gedaan”, zeiden ze. Maxime M. riskeert een celstraf van vijf maanden effectief, zijn kompaan uit Wervicq-Sud riskeert vier maanden effectief. Vonnis op 15 juni.