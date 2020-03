Dronken man na ongeval: “Mijn vriend reed maar ik weiger om hem te verklikken” VHS

17 maart 2020

17u41 0 Menen Kurt V. mag van de politierechter negen maanden niet met de wagen rijden nadat hij in dronken toestand in Menen een geparkeerde auto aanreed. De man moet nadien ook drie jaar rondrijden met een alcoholslot. “Maar ik was het niet die reed, wel een vriend van me.”

Het ongeval gebeurde op 24 mei vorig jaar in Menen. Een geparkeerde auto werd zwaar aangereden. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze er Kurt V. aan. De man was duidelijk dronken maar beweerde dat hij slechts passagier was in het gecrashte voertuig. “Een vriend van me zat aan het stuur maar hij is weggelopen”, klonk het. Toen de politie de naam vroeg van de vriend in kwestie, weigerde Kurt V. die te geven. “Ik verlink m’n vrienden niet.”

10.400 euro boete

Kurt V. was allesbehalve meewerkend met de verbalisanten. Hij weigerde een ademtest en een bloedproef. Uit onderzoek bleek dat de man bovendien al eerder veroordeeld werd voor rijden onder invloed. De rechter hoopte nog dat zijn advocaat op de zitting de naam van de beweerde bestuurder kon geven, maar ook hij tastte in het duister. “Mijn cliënt blijft bij zijn verklaring, hij wil z’n vriend niet verraden.” De rechter veroordeelde V. tot negen maanden rijverbod en 10.400 boete. Als hij ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet Kurt V. eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Hij moet zich ook onderwerpen aan medische en psychologische proeven. De man moet ook een alcoholslot laten installeren in zijn wagen, voor een periode van drie jaar. De kosten die dat met zich meebrengt, mogen afgetrokken worden van de boete die hij kreeg.