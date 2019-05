Dronken automobilist maakt zware brokken in Lauwe: rijbewijs ingetrokken VHS

26 mei 2019

16u48 2 Menen Opschudding, zaterdagavond in het centrum van Lauwe, toen een dronken automobilist inreed op een geparkeerd voertuig en daarna de vlucht nam. Vier wagens raakten beschadigd, twee zijn allicht rijp voor de schroothoop. Aanrijder Kevin D. (36) uit Kortrijk speelde z’n rijbewijs kwijt voor vijftien dagen.

Het ongeval gebeurde iets over negen uur langs de Menenstraat. Een man kwam er tegen hoge snelheid uit de richting van Rekkem gereden. In de bocht ter hoogte van de Koningin Astridlaan, vlakbij brasserie Daefnis, verloor Kevin D. de controle over zijn BMW. De wagen botste frontaal met een bestelwagentje dat aan de linkerkant van de weg geparkeerd stond. De klap was zo hevig dat ook de twee auto’s achter het bestelwagentje averij opliepen. Kevin D. liet zich echter niet uit zijn lood slaan. Hoewel ook zijn wagen felbeschadigd was, probeerde hij op de vlucht te slaan. Een getuige slaagde erin de Kortrijkzaan aan de kant te dwingen. Dat gebeurde enkele honderden meter verderop, in de Lauwbergstraat, vlakbij het funerarium Deman. De politie nam de bestuurder mee voor verhoor. Hij legde een positieve ademtest af en moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Later zal hij zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.