Drie nieuwe ondergrondse glasbollen in Menen



Alexander Haezebrouck

07 augustus 2020

11u58 0 Menen In Menen zijn deze zomer drie nieuwe ondergrondse glasbollen geplaatst door de afvalintercommunale Mirom. “Ze werden geplaatst op plaatsen die bovenaan op de lijst waar sluikstorten het vaakst voorkomt”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (sp.a).

De drie glasbollen zijn geplaatst aan de parking van Park Ter Walle, op de parking Kapucijnen in de Ieperstraat en ter hoogte van het oude politiekantoor in de Vlamingenstraat. “Eerder konden we vaststellen dat het sluikstorten sterk afneemt als je op die plaats een glascontainer plaatst”, vertelt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose (sp.a). “Deze plaatsen stonden dan ook bovenaan onze lijst waar sluikstorten het vaakst voorkomt. Voor de nieuwe locaties maakten we trouwens optimaal gebruik van de recente stadsontwikkelingsprojecten op en rond deze sites. Hierdoor zijn deze ondergrondse glasbollen niet alleen vlot en veilig bereikbaar, de totale plaatsingskost kon zo ook beperkt worden tot 23.327 euro.” Per locatie werd ook een subsidie ontvangen van 2.786,64 euro van Fost Plus.”