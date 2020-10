Drie lichtgewonden na frontale klap op brug boven spoorlijn VHS

11 oktober 2020

22u10 2

Langs de Dronckaertstraat in Lauwe, op de brug over de spoorlijn, botsten zondagavond twee auto’s. Dat gebeurde toen één van de voertuigen van z’n rijvak afweek. De klap was bijzonder hevig. Beide wagens kwamen op zowat honderd meter afstand van elkaar tot stilstand. Een Seat Leon stond bij aankomst van de hulpdiensten boven op de brug. Het andere voertuig, een Dacia Dokker, strandde beneden de brug in een haag. Bij het ongeval raakten drie mensen lichtgewond. De auto’s liepen zware schade op.