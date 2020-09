Drie kermissen in Lauwe, Rekkem en Menen gaan coronaproof door Alexander Haezebrouck

22 september 2020

19u43 0 Menen In oktober staan in groot Menen drie kermissen gepland. Het gaat om de Oktoberkermis in Lauwe, de Wijkkermis in het Paradijs in Rekkem en de Sint-Lucaskermis in Menen. Al die kermissen gaan, onder strikte voorwaarden, door. “We zijn blij dat we een groen label hebben gekregen voor de kermissen”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD).

Alle drie de kermissen kregen een groen label van de Covid-eventscan. De kermissen kunnen dus doorgaan, hetzij wel onder strikte voorwaarden. Zo zal er een afgesloten kermiszone voorzien zijn met een afgescheiden in- en uitgang en een circulatieplan. “Mensen zullen ook aan de toegang geregistreerd worden en er is een maximum aantal bezoekers voorzien”,zegt burgemeester Lust (Open VLD). “Er geld teen mondmaskerplicht en er zullen over de kermiszone verschillende ontsmettingsgels te vinden zijn.” Eetkramen zullen buiten de kermiszone staan om de onderlinge afstand beter te kunnen bewaren. Op zaterdagen en zondagen zullen de kermissen open zijn van 15 tot 22 uur, tijdens weekdagen is dat vanaf 16 uur tot 20 uur. Medewerkers van de stad en de politiediensten houden een extra oogje in het zeil om na te gaan of alle maatregelen correct worden opgevolgd. “Ik hoop dat iedereen respect toont voor de organisatie en de maatregelen ook correct opvolgt”, besluit burgemeester Lust. De Oktoberkermis in Lauwe gaat door van 3 tot 5 oktober, de Wijkkermis in Rekkem van 10 tot 12 oktober en de Sint-Lucaskermis in Menen van 18 tot 19 oktober.