Drie festivals en cultuurcentrum slaan handen in elkaar voor ééndagsfestival Alexander Haezebrouck

15 september 2020

18u57 1 Menen Grensrock, Schippersweekend en Rekkem Congé (Kotweekend) zagen allemaal hun festival gecanceld worden door de coronacrisis. Nu slaan ze samen met CC De Steiger de handen in elkaar voor het ééndagsfestival Boulevard Guitar op zaterdag 26 september in zaal Park Ter Walle.

Omdat de coronacrisis nog steeds niet voorbij is, worden er wel maatregelen genomen. Het festival wordt opgedeeld in tijdsblokken waarbij telkens 200 personen gratis kunnen genieten van het festival. Je moet op voorhand wel reserveren. Het eerste blok in de namiddag is gericht op gezinnen met kinderen. De twee andere blokken zijn een mix van rock en pop. Er is ook festivalcatering en DJ’s om tussen de bands de sfeer te verzorgen. “Vanuit de stad werd de vraag ons gesteld of we wilden meewerken aan het zomerprogramma Boulevard Solar”, zegt voorzitter van Grensrock Tim Lefever. “Maar voor ons kwam dat te vroeg. We kwamen op het idee om ook de andere festivals bij het project te betrekken. Uiteindelijk zijn we tot Boulevard Guitar gekomen wat een spetterende afsluiter moet worden van het zomerprogramma Boulevard Solar. We merkten bij iedereen een enorme drive om hier iets unieks van te maken. Ook de boekingskantoren stonden te springen op toe te zeggen.”

“In de wolken”

Bij de stad Menen juichen ze het evenement alleen maar toe. “We zijn in de wolken dat deze drie organisaties van de topevenementen in Menen elkaar gevonden hebben voor dit unieke festival”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem. “Voor de inwoners is het heel leuk dat er nog eens een festivalsfeer in onze stad zal te beleven zijn. Het is ook het moment om te bewijzen dat ook in zaal Park Ter Walle coronaproof evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat biedt mogelijkheden naar de toekomst zolang corona nog in het land is.” Bar Guitar is gratis maar er moet wel op voorhand 5 euro betaald worden voor twee drankjes. “Zo zijn we zeker dat wie reserveert ook wel degelijk aanwezig zal zijn”, klinkt het. Wat de line-up betreft is er voor de kinderen animatie en een optreden van Radio Oorwoud. In de vooravond staan The Radar Station en The Lighthouse geprogrammeerd. Het festival afsluiten doet Bar Guitar met de lokale band Random Walkers en rocksensatie Rhea. Reserveren kan via deze link.