Drie bewoners WZC Residentie Hortensia testten positief op corona Alexander Haezebrouck

14 april 2020

12u17 0 Menen Drie bewoners van het woonzorgcentrum Hortensia langs de Dronckaertstraat in Lauwe hebben positief getest op corona. Het woonzorgcentrum werd uitgeloot om al haar bewoners te controleren. “Gelukkig stellen ze het goed en vertonen ze geen symptomen”, vertelt directrice Kristel Rohart.

Alle bewoners van het woonzorgcentrum Residentie Hortensia in Lauwe werden gecontroleerd op het coronavirus. Drie van hen bleken positief. “Ze vertonen geen symptomen, zoals niemand eigenlijk bij ons”, vertelt Kristel Rohart van het woonzorgcentrum. “We hebben de 3 bewoners in kwestie nu natuurlijk wel in quarantaine geplaatst voor twee weken. We hebben ook personeel toegewezen die enkel hen zullen verzorgen en geen contact zullen hebben met andere bewoners. Gelukkig vertonen ze geen symptomen en zien ze er best gezond uit. De test is nu bijna een week geleden en ze verkeren nog steeds in goede gezondheid.” In totaal kregen 55 woonzorgcentra testkits toegestuurd voor bewoners en personeel. Dertig woonzorgcentra kregen testkits enkel voor de bewoners. De kits werden gedeeltelijk verstuurd naar woonzorgcentra waar een grote uitbraak van het coronavirus is en enkele woonzorgcentra die werden uitgeloot waar momenteel zichtbaar geen probleem zou zijn zoals Hortensia.