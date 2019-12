Douanekantoor Rekkem sluit vanaf 1 januari Alexander Haezebrouck

27 december 2019

17u13 0 Menen Het douanekantoor dat sinds jaar en dag gevestigd is op de LAR in Rekkem sluit vanaf 1 januari. De medewerkers worden overgeplaatst naar andere diensten in Zeebrugge of naar een kantoor in Roeselare.

Voor enkele bedrijven op de LAR die vaak met het douanekantoor moeten werken, vrezen heel wat moeilijkheden en meer rompslomp nu het hulpkantoor sluit vanaf 1 januari. Zij vrezen veel vaker naar Zeebrugge te moeten gaan terwijl ze voor praktische zaken tot nu enkele meters te voet moesten gaan op het bedrijventerrein zelf. Eerder sloot ook al het douanekantoor in Oostende waardoor in onze provincie slechts één douanekantoor nog blijft bestaan, het kantoor in Zeebrugge. Er zijn ook mobiele teams van de douane maar op die teams kan het volgens de bedrijven soms tot twee uur wachten zijn. De FOD Financiën spreekt de vrees van de bedrijven tegen. Het sluiten van het douanekantoor heeft volgens hen vooral te maken met automatisering en digitalisering. “De voornaamste taak van het hulpkantoor in Rekkem was het afgeven van vignetten 705, waarmee buitenlandse voertuigen worden ingeschreven in België”, zegt Florence Angelici van de FOD Financiën. “Die dienstverlening is het afgelopen jaar volledig geautomatiseerd en kan online aangevraagd worden via een nieuwe applicatie in myminfin. Andere taken die het douanekantoor in Rekkem deed, zoals het afstempelen van oorsprongscertificaten of factuurverklaringen zullen worden overgenomen door het loket van de Controle Menen Lar.” Volgens de FOD Financiën heeft de sluiting van het douanekantoor in Rekkem geen gevolgen wat ontslagen of afvloeiingen betreft. De afgelopen jaren werden al zes douanekantoren gesloten zoals Aalst, Brugge, Oostende en Mechelen.