Dossier over home-invasion bij fruit- en groentehandelaars geseponeerd Klaas Danneel

05 februari 2020

11u32 0 Menen Een jaar na de home-invasion bij de familie Braye van fruit- en groentehandel Pomme d’Amour in Rekkem heeft het parket van Kortrijk het dossier geseponeerd. “Ook al zijn de daders gefilmd door bewakingscamera’s, ze konden niet geïdentificeerd worden”, klinkt het bij het parket. De slachtoffers reageren ontgoocheld.

Zaterdagavond 12 januari 2019. Georges Braye en Ginette Van West, een koppel zeventigers, hebben net hun winkel gesloten als de deurbel gaat. Aan hun huis in de Neerweg, vlak naast de winkel, staat een koerier met een pakje. Georges denkt dat het een cadeau is voor zijn dochter, die net vandaag verjaart. Maar als hij het pakje wil aannemen, merkt hij dat het leeg is en ziet hij een pistool. Buiten ontstaat een gevecht en meteen snellen twee andere mannen hun kompaan ter hulp om Georges te overmeesteren.

Bewusteloos

Daarna gaat het gevecht binnen door. Georges krijgt klappen en trappen in zijn gezicht, en ook zijn vrouw loopt meerdere kneuzingen op. Patrick, de schoonzoon van Georges en Ginette die binnenkomt, wordt zelfs bewusteloos geslagen. De daders gaan er uiteindelijk vandoor met de dagopbrengst en juwelen. Het gaat om minstens vier daders: drie daders die het huis zijn binnengedrongen, en een kompaan die in de vluchtauto wachtte.

Gefilmd

De daders werden gefilmd door bewakingscamera’s in en rond het huis, maar de beelden zijn niet zo duidelijk. In de hoop de daders toch te vatten, getuigt de familie in het VTM-programma Faroek Live, maar ook zonder het verhoopte resultaat. Een jaar later is er nog altijd geen doorbraak in de zaak. “We hebben het dossier nu geseponeerd omdat de identificatie van de daders niet mogelijk blijkt”, laat het parket van Kortrijk weten.

Ontgoocheld

De familie Braye is ontgoocheld dat het onderzoek nu al gestopt is, maar voorts willen ze niet reageren omdat de herinnering aan de overval nog te pijnlijk is. “Het blijft door mijn hoofd spoken, ik kan het niet plaatsen. Het heeft mijn leven veranderd, het is niet meer hetzelfde”, zei Ginette vorig jaar nog aan Faroek. Het parket laat weten dat het afsluiten van een onderzoek nooit definitief is. “Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in de zaak, dan kan het onderzoek altijd heropend worden”, klinkt het.