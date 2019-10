Doodrijder die zes jaar cel kreeg voor 43ste keer veroordeeld Mathias Mariën

02 oktober 2019

17u16 38 Menen Een 44-jarige wegpiraat uit Menen is in de Brugse politierechtbank voor de 43ste keer veroordeeld. Wim B. werd eerder dit jaar nog veroordeeld tot 6 jaar cel voor het veroorzaken van een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen. Deze keer stond de doodrijder terecht voor het niet inleveren van zijn rijbewijs na een rijverbod.

Het strafregister van Wim B. is in negatieve zin indrukwekkend te noemen. Op 22 mei vorig jaar veroorzaakte hij nog een dodelijk ongeval langs de Oostendestraat in Torhout. Hij was toen amper vier dagen uit te gevangenis en reed terwijl hij een rijverbod had én onder invloed was van alcohol. B. knalde toen aan 120 kilometer per uur - veel te snel - frontaal op een tegenligger. Laurent Vermeersch uit Staden en Bernadette Roelens uit Werken overleefden het ongeval niet. De doodrijder kreeg aanvankelijk zeven jaar cel voor het ongeval, maar in beroep werd dat teruggebracht naar zes jaar.

Rijbewijs niet ingeleverd

Opvallend: de nieuwe feiten dateren van ná de dodelijke crash. Op 31 juli 2018 moest de man zijn rijbewijs voor de zoveelste keer indienen op de griffie in Brugge na een zoveelste veroordeling - een andere dan de dodelijke crash. “Maar op dat moment zat hij in de gevangenis en kon hij dat dus niet doen. Bovendien lag zijn rijbewijs op dat moment op de griffie in Kortrijk, waar ze het waren kwijtgespeeld. Mijn cliënt wou aangifte doen van verlies vanuit de gevangenis, maar werd dat geweigerd. Meteen na zijn vrijlating in september deed hij dat wel”, pleitte zijn advocaat. De politierechter ging echter niet mee in dat verhaal en stelde dat de man dat wél kon doen vanuit de gevangenis. Ze legde hem een boete op van 3.200 euro en 3 jaar rijverbod.