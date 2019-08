Donate-a-dog organiseert tweejaarlijkse wandeling Alexander Haezebrouck

14 augustus 2019

17u17 0 Menen Vzw Donate-a-dog uit Menen organiseert op 14 september haar tweejaarlijkse wandeling. Op die dag overhandigt de vzw ook zeven getrainde honden aan hun nieuwe baasjes. De vzw koppelt er ook een eetfestijn aan om de kas wat te spijzen.

De wandeling van 7 kilometer met fotozoektocht start in VBS Binnenhof in Menen tussen 13 en 15 uur. Om 17.45 uur vindt de overhandiging van de hulphonden plaats aan hun nieuw baasje. Dat is traditiegetrouw een emotioneel moment want dan geeft het gastgezin die de hond een jaar lang heeft opgeleid het dier uit handen. De honden worden in de vzw opgeleid om een deur te openen, het licht aan te steken of iets op te rapen voor mensen die in een rolstoel zitten. De hele opleiding duurt iets meer dan twee jaar en kost zo’n 12.500 euro. Na de overhandiging volgt een eetfestijn met warme beenhesp met groentjes en aardappelgratin voor 16 euro of 12 euro per kind. Inschrijven voor het eten kan tot vier september via 0476-58.36.76.