Dirk Robaey houdt voorstellingen over pelgrimstocht van Menen naar Compostella AHK

05 december 2019

15u19 0 Menen Dirk Robaey, de zaakvoerder van Tank-Service, die dit jaar een pelgrimstocht deed van maar liefst drie maanden van Menen naar Compostella houdt twee voorstellingen. Daarin gaat hij vertellen over zijn pelgrimstocht met foto’s van onderweg.

Dirk Robaey vertrok eind maart te voet vanuit zijn woning in Menen en arriveerde 98 dagen en 2.895 kilometer later in Compostella. “Een ervaring die mij voorgoed veranderd heeft”, liet Dirk eerder optekenen. Dirk speelde al snel met het idee om zijn ervaring te delen. Nu komen er dus twee voorstellingen. Je moet er wel snel bij zijn. De eerste voorstelling van Dirk is nu vrijdag al op zes december om 20.00 uur in CC De Steiger. Omdat de belangstelling groot is, is er ook een tweede voorstelling op donderdag 12 december om 19 uur in CC De Steiger. Tijdens zijn tocht zamelde Dirk ook maar liefst 23.000 euro in voor De Pelikaan.