Dirk Robaey (54) die pelgrimstocht van Menen naar Compostella wandelde ontvangen op stadhuis Alexander Haezebrouck

04 september 2019

13u20 0 Menen Zaakvoerder Dirk Robaey (54) van Tank-Service die in maart te voet vertrok voor enkele maanden vertrok naar Compostella is woensdag ontvangen op het stadhuis. Met zijn pelgrimstocht zamelde hij maar liefst iets meer dan 23.000 euro in voor De Pelikaan, een dagcentrum voor mindervaliden.

Dirk werd voor deze unieke prestatie woensdagmorgen ontvangen op het stadhuis in Menen door de bestuursploeg, Team 8930. Bij De Pelikaan zijn ze opgetogen met deze schenking. Met het geld zullen ze een bleef-tv aankopen voor de bewoners. Dat is een soort digitale activiteitentafel voor mensen met een beperking. Dirk vertrok in Maart vanuit Menen om in juli aan te komen op zijn bestemming na een tocht van maar liefst 2.845 kilometer. Dirk geeft op zes december een infoavond over zijn reis met foto’s in de studio van CC De Steiger. Wie wil komen luisteren naar het avontuur van Dirk reserveert best op voorhand via steps@dirkwalkstocompostella.be, de plaatsen zijn beperk.