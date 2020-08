Digitale Quick Scan helpt bedrijven na gaan hoe ze er digitaal voor staan



Alexander Haezebrouck

17 augustus 2020

18u07 0 Menen Werkgeversorganistie Voka en Deloitte ontwikkelden een digitale Quick Scan. Hiermee kunnen bedrijven aan de hand van een enquête nagaan of ze de digitale trein niet gemist hebben. “Als corona ons één ding heeft geleerd, dan is het wel dat digitaliseren enorm belangrijk is”, zegt Philip Bogaert van Voka.

Met de Quick Scan je als bedrijfsleider een vragenlijst van zo’n vijftig vragen, gespreid over vijf thema’s invullen. “Op het einde krijg je een rapport”, zegt Philip Bogaert van Voka. “Daarin zal je kunnen afleiden hoe je er voor staat en wat nog beter kan. We bieden ook hulp aan voor wie dat wenst. Je kan met iemand van ons via videocommunicatie hulp vragen.” De digitale Quick Scan komt volgens Voka niets te vroeg. “1 op 4 Vlaamse ondernemers heeft geen digitaal toekomstplan. Nochtans heeft de coronacrisis ons meer dan ooit duidelijk gemaakt hoe belangrijk het wel is. Iedereen ging van thuis uit werken en de verkoop speelde zich voornamelijk online af. Het digitale verhaal is wel degelijk de toekomst.”

“Houdt bedrijven spiegel voor”

De Quick Scan werd in aanwezigheid van Vlaams Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) voorgesteld in het houtfineerbedrijf Decospan in Menen. “Als bedrijf moet je altijd keuzes maken over investeringen”, zegt Crevits. “Sommigen denken dat ze goed bezig zijn of andere denken helemaal geen nood te hebben aan het digitale verhaal. Deze tool houdt de bedrijven een spiegel voor en reikt suggesties aan over hoe het beter kan.” Crevits kwam maandagnamiddag op bezoek bij Decospan in het kader van de Voka Zomerstages. Dat zijn momenten waarop politici een dag of een halve dag op bezoek gaan in een bedrijf. Volgens Voka namen meer politici dan ooit deel aan de Zomerstages.