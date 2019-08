Dieven viseren appartementen in Menen LSI

18 augustus 2019

11u32

Bron: LSI 0 Menen Drie appartementen in Menen kregen vrijdag inbrekers over de vloer.

In de Rijselstraat raakten de daders niet binnen dankzij een veiligheidsdeur. In de Kerkomtrek verdwenen geld, juwelen en een zonnebril uit een appartement op de tweede verdieping. De daders raakten binnen door het cilinderslot van de deur af te breken. In de Stationsstraat tenslotte verdween een fiets uit de gemeenschappelijke inkom van een appartementsgebouw.