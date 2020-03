Dieven tuk op batterijen van elektrische fietsen, politie vat gevoelig meer daders in 2019 Hans Verbeke

04 maart 2020

12u11 4 Menen Fietsonderdelen, en dan vooral batterijen van elektrische fietsen, zijn hoe langer hoe meer gegeerd bij dieven. Dat blijkt uit de jongste criminaliteitscijfers van de politiezone Grensleie. Het aantal inbraken steeg licht in 2019, het aantal ophelderingen zelfs vrij spectaculair.

Met 211 woninginbraken telde de politie er vorig jaar gevoelig meer dan in 2018, toen afgeklokt werd op 174 feiten. Maar de cijfers moeten genuanceerd worden, want in 2017 waren er nog 259 inbraken in huizen. Een prettige vaststelling is dat in 2019 in negen procent van de gevallen minstens één dader werd gevat. Dat is flink beter dan het jaar voordien (twee procent ophelderingen). Opvallend in de categorie van de diefstallen: flink wat mensen in wiens auto werd ingebroken. Soms gebeurt dat zelfs op parkings van winkels, als de slachtoffers nietsvermoedend boodschappen doen of in de tijd die ze na het inladen van de koopwaar nodig hebben om hun winkelkarretje terug te zetten. Ook opmerkelijk is de interesse van dieven in fietsonderdelen. Vooral batterijen van elektrische fietsen zijn daarbij populair, al verdwijnen er ook wel vaak volledige fietsen. In zestien procent gaat het om e-bikes. Zowat twee derde van de geregistreerde feiten doet zich voor op het grondgebied van Menen. Wevelgem en zeker Ledegem noteren heel wat minder feiten.