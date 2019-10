Dieven stelen 400 liter! Mazout uit vrachtwagentank Alexander Haezebrouck

06 oktober 2019

Dieven slaagden erin om maar liefst 400 liter mazout te stelen uit een vrachtwagentank. De dieven slaagden erin op onbekende manier in de nacht van donderdag op vrijdag op de parking LAR in Rekkem de mazout uit de vrachtwagentank te halen. De vrachtwagen van waaruit de dieven de mazout haalden is eigendom van het bedrijf internationaal transportbedrijf Delca Logistics in Rekkem