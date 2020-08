Dieven aan de haal met kassalade Café Central en acht wielen van Audi’s Alexander Haezebrouck

05 augustus 2020

15u12 3 Menen Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag toegeslagen in Rekkem. Bij de autogarage Delbar langs de Gentstraat gingen ze aan de haal met acht wielen van Audi’s. In Café Central verdween de kassalade met kleingeld.

Uitbater Tiele Van Simaeys (26) van Café Central merkte de inbraak en diefstal woensdagmorgen omstreeks 8.30 uur op. “Door de coronamaatregelen had ik besloten om deze week een weekje te sluiten”, vertelt Tiele. “Toch ga ik elke dag eens langs in het café om te kijken of alles nog oké is. Vanmorgen stelde ik meteen vast dat het slot van de buitendeur was gehaald. Binnen bleek de kassalade gestolen te zijn. Daar stak enkel nog wat kleingeld in. Gelukkig hebben ze de kassa en mijn computerscherm niet aan diggelen gegooid. Ze knipten wel een draadje door van de kassa. Een nieuwe kassalade kost al snel 160 euro en ook het slot laten vervangen zal me veel geld kosten. Volgens een slotenmaker die ik ken moeten de inbrekers wel iets afweten van sloten, aangezien ze het slot er netjes verwijderd hebben en niet gewoon stukgemaakt.”

Ook autogarage Delbar in de Gentstraat op de grens van Rekkem en Moeskroen kreeg dieven over de vloer. Van twee Audi’s die op de parking stonden, werden de acht wielen gestolen. “Vermoedelijk zijn ze over de omheining gesprongen’, klinkt het bij Delbar. “Die acht wielen kosten toch al snel zo’n 15.000 euro.” De politie onderzoekt de zaak, van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Ook of beide zaken aan elkaar gelinkt kunnen worden, is nog niet duidelijk.