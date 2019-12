Dieven aan de haal met e-bike, Audi en Mercedes



Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

20 december 2019

18u07 26 Menen Dieven hebben in de Murissonstraat in Rekkem in de nacht van donderdag op vrijdag een Audi en een Mercedes gestolen bij één gezin. Ze braken het cilinderslot af, namen de sleutels in de gang en gingen er geruisloos vandoor met de auto’s. “We lagen te slapen en hebben helemaal niets gemerkt”, vertelt zoon Dieter Dieter Dejonghe.

“We stonden vanmorgen zoals gewoonlijk op rond 7 uur op maar merkten de inbraak al snel op”, vertelt zoon Dieter Dejonghe. “Mijn auto stond zoals altijd op de oprit en de auto van mijn ouders stond binnen in de carport. Ze hebben het cilinderslot afgebroken en zijn zo binnen geraakt. Ik laat mijn sleutels altijd op de binnenkant van de voordeur zitten, de autosleutels van mijn ouders lagen in een kastje in de hal. Naast de auto’s hebben ze ook een e-bike mee van het merk Cowboy, die is 2.000 euro waard. De Mercedes van mijn ouders werd volgens de politie door een ANPR-camera omstreeks 2 uur opgemerkt, toen de dieven ermee in de richting van Frankrijk reden. Ik ben pas omstreeks middernacht thuisgekomen na een etentje op restaurant, ze moeten dus niet zo veel later hebben toegeslagen. Mijn auto werd nog niet opgemerkt door een ANPR-camera en staat dus mogelijk nog ergens in Rekkem of Menen. Al maak ik mij niet veel illusies. Ze zijn er wellicht via een andere weg ongezien mee weggeraakt.”

Professionele dieven

Volgens Dieter gaat het om professionele dieven. “Tien jaar geleden hebben ze hier al eens ingebroken. Nu hebben we hier echt een stevige voordeur met een driepunts cilinderslot. Maar dat slot hebben ze klaarblijkelijk toch zeer makkelijk en stil volledig los gekregen.” Vooral de Audi Q2 van Dieter is een mooie buit voor de dieven. De auto is zo’n anderhalf jaar oud en kostte zo’n 25.000 euro. “Het is een auto van mijn werk”, verduidelijkt Dieter. “De Mercedes van mijn ouders is zo’n zeven jaar oud. Het is even dikke miserie, ja.”