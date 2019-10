Dienst Huisvesting vanaf 23 oktober in Allegro AHK

16 oktober 2019

De stedelijke dienst Huisvesting van Menen verhuist volgende week naar het lokaal dienstencentrum Allegro in de Volkslaan. “Onze dienst wordt één centraal en geïntegreerd woonloket waar mensen met al hun vragen over wonen zoals premies, energie en woonkwaliteit terecht kunnen”, zegt schepen van Wonen Renaat Vandenbulcke. De stedelijke dienst komt zo terecht in het gebouw waar ook al de bouwmaatschappij Impuls gevestigd is. “We gaan ook meteen ruimere openingstijden invoeren.” Vanaf maandag tot en met vrijdag kan je terecht in de dienst Huisvesting vanaf 9 uur tot 12 uur op vrijdag, en van 13.30 uur tot 16.30 uur op afspraak, op donderdag is dat in de namiddag tot 18.30 uur. Een afspraak maken kan via 056/52.93.63 of huisvesting@menen.be.” Door de verhuis zal de dienst Huisvesting op 21 en 22 oktober gesloten zijn.