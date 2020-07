Dief op gammele fiets steelt bestelwagen van Vleeshandel Nick VHS

16 juli 2020

18u08 0 Menen De politie is op zoek naar een man die dinsdagnacht bij Vleeshandel Nick in de Schonekeerstraat in Lauwe een bestelwagen pikte. Vermoedelijk gaat het om een amateur. De man droeg geen handschoenen en kon nauwelijks autorijden.

De feiten dateren van 1.30 uur in de nacht van dinsdag op woensdag. “Een man met mondmasker liet zijn gammele fiets achter tegen de voordeur van onze buren en stapte toen richting onze parking”, zegt Nick Maeckelbergh (37) die samen met zijn partner Sophie Debacker (28) langs de Schonekeerstraat in Lauwe een vleeshandel runt. “Hij opende één van onze bestelwagens, stapte in en reed ermee weg. Tenminste, dat probeerde hij. Want erg veel kaas van autorijden had hij kennelijk niet gegeten.”

Tegen muur en poort

De onbekende dader reed bij het manoeuvreren op de parking tegen een muur, schakelde in achteruit en reed daarna tegen de poort van de vleeshandel. Daarna verdween hij. “Al is dat relatief”, legt Nick Maeckelberghe uit. “Onze voertuigen zijn uitgerust met een traceersysteem. Zo merkten we dat hij in de streek rondreed, in Wevelgem, Gullegem en Heule. Dat verliep niet al te vlot want hij moest op zijn route verschillende keren herstarten, vermoedelijk omdat de motor telkens stilviel.” De politie trof de bestelwagen aan in de Spoorwegstraat in Wevelgem. “Maar de dader was gaan lopen”, zegt Nick.

In beslag genomen

Het zal nog een week of twee duren voor Nick en Sophie hun bestelwagen terugkrijgen. “Die is in beslag genomen voor sporenonderzoek”, zegt Nick. “Voorlopig kunnen we ons behelpen met onze tweede bestelwagen. Hopelijk slaagt men erin de dader te identificeren want het spreekt voor zich dat we onze schade willen vergoed zien. Misschien valt het nog mee om hem te klissen want op de camerabeelden van onze zaak is duidelijk te zien dat de man geen handschoenen droeg. Misschien helpen zijn vingerafdrukken om hem te ontmaskeren”, besluit Nick.