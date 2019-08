Dief crasht met gestolen wagen vlakbij

de grens: voertuig brandt uit

06 augustus 2019

Een onbekende die eerder op de nacht in het Noord-Franse Orchies een Renault Mégane had gestolen, is kort na de feiten zwaar gecrasht op Belgisch grondgebied. Dat gebeurde dinsdagmorgen rond half drie op de N58 in Rekkem. De bestuurder kwam van de E17 gereden en botste ergens tegenaan. Daardoor kraakte links achteraan een wiel af van de Renault Mégane. Het stuurloze voertuig belandde even verderop in het struikgewas en vatte vuur. De bestuurder sprong eruit en sloeg op de vlucht. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al hoog naar buiten. De brand was niettemin snel onder controle. De politiezones Grensleie en Moeskroen zetten nog een klopjacht in op de dader, die tijdens z’n vlucht dankbaar gebruik maakte van de maïsvelden. De zoektocht leverde echter niks op en werd na anderhalf uur stopgezet.