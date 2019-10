Deze week extra controles op sluikstorten Alexander Haezebrouck

01 oktober 2019

15u52 0 Menen Sluikstorters, opgelet! Tijdens de Week van de Handhaving, die nog loopt tot zondag 6 oktober, wordt alvast in Menen, Wervik en Wevelgem extra gecontroleerd. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete.

Tijdens de Handhavingsweek zullen meer dan 5.000 toezichthouders over heel Vlaanderen extra uitkijken voor zwerfvuil en sluikstorters. De afvalintercommunale Mirom Menen, de politiezone Grensleie en de gemeente Menen, Wevelgem en Wervik slaan hiervoor de handen in elkaar. “In samenwerking met gemeenschapswachten en de afvalcoach van Mirom Menen gaan we dagelijks patrouilles inzetten op heel wat openbare plaatsen, zoals parken, speelpleinen, parkings, industrieterreinen en schoolomgevingen”, klinkt het bij Politiezone Grensleie. “Overtreders die betrapt worden, riskeren een pv, maar er is ook ruimte voor sensibilisering en het aanmoedigen van sociale controle.” Ook afvalintercommunale Mirom Menen zal controleren op sluikstorten. “Vooral op plaatsen waarvan we weten dat mensen er gaan sluikstorten, zoals bij een glasbol. Die boodschap hebben we extra in de verf gezet door elke glasbol uit te rusten met een affiche ‘Gepakt’.” Mirom stuurt ook een afvalcoach op pad om mensen te sensibiliseren. Die zal zich vooral op rokers richten, omdat het maar liefst 15 jaar duurt vooraleer een peuk verteerd is.