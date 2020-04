Deze foto grijpt echt naar de keel: verpleegster maakt straffe beelden in AZ Delta Alexander Haezebrouck

14 april 2020

19u20 12 Menen Nachtverpleegster bij het AZ Delta Barbara Roué uit Meulebeke legde het dagelijks leven op de isolatieafdeling van het AZ Delta in Menen vast op de gevoelige plaat. “Ik wou dat doen om de collega’s ook in de toekomst te laten beseffen wat voor een uitzonderlijke periode dit is”, vertelt Barbara die in bijberoep fotografe is. Geniet hieronder van de straffe beelden.

Als parttime nachtverpleegster op verschillende campussen van het AZ Delta werkte ze ondertussen ook al een paar keer op een Covid-19-afdeling van het ziekenhuis. “Ik werk vooral in de campussen Menen en de Wilgenstraat in Roeselare”, vertelt Barbara Roué. “In bijberoep ben ik ook fotografe maar dat werk ligt door de coronacrisis volledig stil. Een tijdje geleden was ik tijdens het prachtige lenteweer foto’s aan het nemen van mijn kinderen. Ik wilde hen tijdens deze bijzondere tijd ook vastleggen op beeld. Maar eigenlijk voelde ik mij schuldig tegenover mijn collega’s. Want ik wist dat zij op dat moment aan het afzien waren op de corona-afdelingen. Foto’s nemen om voor mijn collega’s ook iets te hebben dat hen later zal herinneren aan deze periode, is het enige dat ik voor hen kan doen. Ik vroeg toestemming om enkele dagen mee te lopen, na een half uur had ik al een antwoord gekregen dat het goed was.” Barbara liep overdag drie dagen mee in de isolatie-afdelingen. “Deze keer niet als verpleegster, maar als fotografe.” De foto’s die Barbara nam in de campus in Menen zijn al afgewerkt. “Nu heb enkele dagen nachtdienst, maar vanaf woensdag heb ik ook tijd om de foto’s van in Roeselare te bewerken.”

Fysiek en mentaal zware periode

Barbara weet als geen ander hoe zwaar het kan zijn om te werken in de isolatie afdelingen. “In geen tijd sta je helemaal in het zweet door die pakken”, vertelt Barbara. “Zo’n mondmasker went ook nooit, ook niet voor de patiënten. Omdat je zo ingepakt zit kan je ook niet naar het toilet gaan of snel iets eten of drinken. Daarvoor neem je een pauze, wetende dat je de volgende zes uur niet naar het toilet hoeft te gaan. De patiënten worden nu verzorgd door een soort van astronauten, dat is voor hen ook erg onpersoonlijk. Je kan veel moeilijker een persoonlijke band opbouwen met elkaar, ze weten bijvoorbeeld niet altijd of je met iets moet lachen.”