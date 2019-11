Derde windturbine op bedrijventerrein Grensland staat er in najaar 2020 Alexander Haezebrouck

28 november 2019

17u18 0 Menen Na lang getouwtrek tussen de Stad Menen en Nv Grensland Power over de plaatsing van een derde windmolen op de site van de beschutte werkplaats ’t Veer op het bedrijventerrein Grensland is er een akkoord. “Tegen september of oktober moet de nieuwe windmolen er staan”, klinkt het bij Nv Grensland Power.

Zowel buurtbewoners als de Stad Menen protesteerden de afgelopen jaren meermaals tegen de komst van een derde windmolen op het bedrijventerrein Grensland in Menen. In mei stelde de stad een milieustakingsvordering in nadat hun beroep voor de milieuvergunning die werd toegekend door de provincie werd afgekeurd door de Raad van State. Nu is er via bemiddeling tussen de stad en Grensland Power toch een akkoord gevonden dat bekrachtigd werd door de rechtbank in Kortrijk. “We hebben ondertussen een jaar verloren en van zodra het weer het toelaat beginnen we met de voorbereidende werken”, klinkt het bij Grensland Power. “De windmolen moet er staan tegen september of oktober 2020.” De windmolen komt op de binnenkoer van de beschutte werkplaats ’t Veer.

“Langdurig protest heeft toch opgeleverd”

Bij de stad Menen zijn ze tevreden dat er een akkoord is gekomen. “Blij dat die windmolen er komt zijn we niet, maar dankzij onze jarenlange negatieve adviezen hebben we wel een betere deal kunnen bekomen dan wat wettelijk voorzien is”, zegt schepen Mieke Syssauw (Open VLD). “Niet enkel voor de nieuwe turbine maar ook voor de twee die er al staan worden bijkomende voorwaarden opgelegd over het geluid en de slagschaduw. Zo moeten er versneld serrations geplaatst worden op de twee bestaande windmolens die het geluid moeten dempen. Ook worden de turbines uitgerust met trillings- en temperatuur sensoren, een specifiek ijsprotocol, een performante interne veiligheidsprocedure en een bliksemafleider. Storingen zullen zeven op zeven en 24 op 24 opgevolgd worden. Er komt ook een klachtenmeldpunt en Grensland Power zal haar medewerking verlenen aan buurtinformatiesessies. Als deze engagementen niet worden nageleefd door Grensland Power kan een schadevergoeding van 5.000 euro opgelegd worden.”