Deny Logistics bouwt nieuw magazijn voor 13.000 extra palletplaatsen Alexander Haezebrouck Erik De Block

26 mei 2020

10u59 0 Menen Het logistieke berijf Deny Logistics bouwt momenteel aan een nieuw magazijn dat zal dienen als extra opslagplaats. Het nieuwe magazijn is een uitbreiding en zal plaats bieden aan 13.000 extra palletplaatsen. “Het is een noodzakelijke uitbreiding en zal 7.500 vierkant meter groot zijn”, zegt zaakvoerder Bertrand Deny.

Het is op dit moment nog een bouwwerf maar het nieuwe magazijn moet midden juli volledig klaar zijn en komt bij het huidige bedrijf te liggen in e LAR-zone in Rekkem. “De nieuwe logistieke hal zal gebruikt worden voor de opslag van algemene goederen en chemische producten”, zegt zaakvoerder Bertrand Deny. “Om verder de weg in te slaan die we al jaren aan het volgen zijn, en om verder te kunnen groeien was deze uitbreiding noodzakelijk. Op vandaag konden we door plaatsgebrek niet meer reageren op de grotere vragen uit de markt”. Naast de investering in het vastgoed is Deny Logistics ook hun IT en data management opnieuw aan het herbekijken. “We willen ook van onze data een toegevoegde waarde maken”, besluit Bertrand Deny.