Deel oude tabaksfabriek worden polyvalente ruimtes Alexander Haezebrouck

06 juni 2019

18u58 0 Menen Een deel van de ruimtes van de oude Tabaksfabriek Dheygere langs de Ieperstraat zijn nog altijd eigendom van de stad. Die ruimtes werden niet gebruikt maar zullen nu dienst doen als polyvalente ruimtes. Dat werd woensdag goedgekeurd op de gemeenteraad.

Het gaat om drie ruimtes die aan de straatkant gelegen zijn. “Het was het idee om daar een horecazaak in te steken, maar dat is er nooit van gekomen”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Nu zullen die kunnen gebruikt worden als vergaderruimte of een receptie te houden. We gaan de ruimtes niet verhuren, maar ook verenigingen die dat wensen, zullen de ruimtes kunnen gebruiken om een receptie te organiseren.” Het overgrote deel van de oude tabaksfabriek vond jaren geleden al een herbestemming als woonproject.