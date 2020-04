Decospan Volleyteam Menen verliest clubicoon Marc Beghein (77) Alexander Haezebrouck

14 april 2020

11u53 5 Menen Marc Beghein (77) is overleden in de nacht van zondag op maandag overleden in het ziekenhuis. Marc was meer dan 50 jaar bestuurslid bij Decospan Volleyteam Menen. Vijf jaar geleden kreeg hij een hartinfarct maar was er nog elke thuismatch bij. “Met Marc verliezen we een pilaar van de club”, zegt Stijn Vanbiervliet.

Met het overlijden van Marc Beghein (77) verliest volley Menen een waar clubicoon. “Hij is één van de mensen die ooit het meest heeft betekend en heeft gedaan voor de club”, vertelt Stijn Vanbiervliet. “Meer dan 50 jaar was hij bestuurslid. Dat stopte vijf jaar geleden, toen kreeg hij een hartinfarct. Anders was hij het vandaag wellicht nog altijd geweest. Al die jaren gaf hij het beste van zichzelf voor de club. Sponsoring ophalen, spelers scouten, events organiseren, de pers te woord staan, pinten tappen, de zaal klaarzetten, vergaderen, noem maar op. Ook drie van zijn vier zonen zitten mee in de club, dus dit komt binnen de volleybalfamilie in Menen erg hard aan.” Ook na zijn hartinfarct miste Marc geen enkele wedstrijd en trok hij zelfs nog mee op verplaatsing. “Iedereen kende Marc, en vroeger kende Marc ook iedereen. Na zijn hartinfarct was dat helaas minder maar fysiek was hij wel nog redelijk goed.” Het overlijden van Marc Beghein is niet ten gevolge van het coronavirus en komt onverwacht. De uitvaart van Marc Beghein gaat volgende week maandag op 20 april door om 14 uur. Die uitvaart is door de coronamaatregelen enkel toegankelijk voor dichte familie. Wie wil kan live meevolgen via een livestream van het uitvaartcentrum Serrus.