De Lockdown van Luc Dufourmont Alexander Haezebrouck

02 april 2020

07u23 0 Menen De Meense zanger en acteur Luc Dufourmont, die bij het grote publiek vooral bekend raakte door de reeks ‘Bavegem’, zit door deze coronacrisis noodgedwongen hele dagen thuis, want alle optredens en voorstellingen zijn uitgesteld. Wij waren dan ook benieuwd hoe Luc de huidige lockdown ervaart. 20 vragen voor Luc Dufourmont.

Hoe vul jij vandaag jouw dagen en met wie?

Met mijn vrouw Inge en twee dochters Nina (18) en Onah (16), tot voor kort kwam grote zus Cleo nog op bezoek maar dit mag nu niet meer. Gezien mijn vrouw telewerkt en beide dochters studeren ben ik verantwoordelijk voor de catering, als ze maar helpen afwassen en opruimen ben ik al content. Ze krijgen dan ook elke dag topgerechtjes voorgeschoteld.

Welke tips kan je meegeven tegen de verveling?

Blijf langer stil staan bij zaken waar je anders geen tijd voor hebt, loop eens een dag in pyjama rond, kijk naar de vogeltjes en de bijtjes, lees dat boek dat al jaren ongeopend in uw kast ligt.

Welke impact heeft corona op jouw professionele leven?

Tja alle optredens en presentaties tot half mei zijn afgezegd en wat daarna volgt, is een groot vraagteken. Gelukkig schrijf ik ook nog wat en kan ik me daar nu meer in verdiepen.

Ben je bang dat je zelf ziek zou worden?

Van een griepje ben ik niet bang, maar als ik zie wat het virus met de longen kan doen slaat de angst me om het hart... ik geef toe, ik heb er al wakker van gelegen.

Heb jij een wit laken uit je raam hangen of klap jij ‘s avonds om 20 uur voor de zorg?

Als ik het niet vergeet dan ga ik klappen, een wit laken hangt er niet gezien de weinige passage in de straat.

Nam jij al deel aan een ‘challenge’ op Facebook?

Ik heb een hekel aan challenges op Facebook, dit geeft me krampen... trouwens ik ben zelf al veel te druk bezig op Facebook, ik zou moeten afbouwen.

Welk boek kan je ons absoluut aanraden?

Momenteel lees ik ‘Bezette gebieden’ van Arnon Grunberg, heerlijk is dat. Het boek is een vervolg op ‘Moedervlekken’. Beide zijn aanraders!

Welke film of tv-reeks moeten we nu absoluut bekijken?

Herbekijk het eerste seizoen van ‘True Detetective’, dat blijft het beste van de drie. Better Call Saul is ook heerlijke tv en verder de dagelijkse portie duiding en informatie op Canvas. Ik luister ook steeds meer naar podcasts van onze eigen VRT en NPO, pareltjes en goed om de ogen te laten rusten.

Ken je iemand die zwaar ziek en/of overleden is?

Nog niet, maar we houden ons hart vast.

Hoe gaan jouw kinderen om met deze crisis?

We praten er dagelijks over maar beperken dit in de tijd.

Wat en wie mis je het meest tijdens deze lockdown?

Dat ik niet zomaar ergens naar toe kan gaan, die beperking is frustrerend.

Wat is het eerste dat je gaat doen als deze lockdown voorbij is?

Nog een extra dag of weekend erbij doen, want ik vrees toestanden, velen gaan ‘over de schreef’ gaan en ik wil geen ‘olé olé’-gevoel... ik laat het zachtjes herbeginnen en uiteraard ga ik wel een toog of eethuisje opzoeken, maar liefst niet te druk.

Hoe ga je jezelf fit houden de komende weken?

Fietsen en wandelen, zoals de andere weken in gewone tijden.

Welke handelaar in de buurt betuig je jouw steun?

Alle kleine zelfstandigen betuig ik mijn steun.

Mocht je kunnen kiezen deze lockdown op een andere plaats door te brengen, waarvoor zou je dan kiezen?

In Lapland ergens in een goed verwarmde hut met zicht op het Noorderlicht.

Heeft deze crisis je al veranderd? Denk je meer na?

Ja zeker, ik denk zeer veel na en ga het ook van me afschrijven. Ik zou willen dat alle leed dat reeds geleden is en het leed dat nog moet komen niet voor niks is geweest. Ik hoop dat de mensheid er beter van wordt en meer gaat beseffen hoe afhankelijk we allen van elkaar zijn. Respect voor mens, dier en natuur, dat zou een stuk beter moeten na Corona.

Hoe volg je de actualiteit momenteel?

Radio, tv en sociale media. Te veel om eerlijk te zijn.

Werk je in de tuin? Ben je een klusjesman?

Ik heb een hekel aan onkruid verwijderen maar probeer het toch onder controle te houden. Klussen? Tja ik kook alleszins meer dan ik klus.

Je mag één iemand nog iets toewensen. Go!

Ik wens alle klagers en zagers die kritiek hebben op de aanpak van deze crisis door de noodregering het vliegend schijt toe. België is aan het bewijzen dat zijn nationale wapenspreuk ‘eendracht maakt macht’ er terecht mag zijn in deze bange dagen.