De bal rolt weer in Lauwe: meteen zo’n 300 fans op vriendschappelijke voetbalmatch Maxime Petit

18 juli 2020

11u53 5 Menen De hunker naar voetbal is bij veel mensen enorm groot. Zo getuigt de massale aanwezigheid van fans voor een oefenduel tussen Racing Lauwe en de beloften van Club Brugge afgelopen vrijdag. De club was goed voorbereid en alles liep volgens scenario.

Racing Lauwe had weinig reclame gemaakt voor hun eerste vriendschappelijke match van het seizoen om een massale opkomst te vermijden maar toch lokte de komst van de jonkies van Club Brugge B meer dan 300 fans naar het Eric Vandemoortele stadion. Het bestuur deed er alles aan om alles coronaproof te laten verlopen en had ook goede afspraken met het stadsbestuur gemaakt. Het beperkte het aantal tickets, het controleerde de lichaamstemperatuur van alle fans bij het betreden van het stadion, er werden looplijnen uitgestippeld, de handgels stonden verspreid en het zette een buitenbar met ruim terras op poten.

De supporters -een deel ervan met mondmasker- stonden bijeengepakt in de tribune en langs de lijnen van het veld maar dat zorgde niet voor problemen. De fans zagen Racing lauwe met 2-7 de boot ingaan nadat Simon Verhelst zijn ploeg via penalty op voorsprong trapte. Aan de rust stonden de bordjes weer in evenwicht maar na de onderbreking walste het jonge Brugse geweld over de Rassing. Na de wedstrijd bleef alles rustig in de buitenbar. Zaterdag staan er nog verschillende oefenmatchen geprogrammeerd.