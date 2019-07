Dames brutaal overvallen voor juwelen in Kortrijk en Menen LSI

16 juli 2019

07u54

Bron: LSI 0 Menen In Menen en Kortrijk zijn afgelopen weekend twee dames op klaarlichte dag brutaal van hun juwelen beroofd. Politie en parket voeren een onderzoek.

Twee daders sloegen vrijdagnamiddag rond 15.40 uur eerst toe in de Oude Leielaan in Menen. Toen de bewoonster haar wagen in de garage wou parkeren, drong het duo binnen en grepen haar vast. Ze trokken een ring van haar vinger en gingen er ook met een armband, uurwerk en handtas vandoor. Zaterdag gebeurde in Kortrijk een gelijkaardige overval. Vermoed wordt dat dezelfde daders verantwoordelijk zijn. De politie zal alvast camerabeelden in de straat bekijken om te zien of de vluchtende daders niet gefilmd zijn.