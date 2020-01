Dakloze die gasmeter steelt uit leegstaande woning krijgt vier maanden cel LSI

15 januari 2020

12u21

Bron: LSI 0 Menen Een dakloze man is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier maanden voor de diefstal van een gasmeter uit een leegstaande woning in Menen. Hij probeerde de meter als oud ijzer te verkopen.

Op 23 september 2019 snelde de brandweer naar een leegstaande woning in Menen. Er was een gaslek ontstaan omdat de gasmeter van de rest van de leidingen was losgekoppeld. Toen Kenny L. zich een dag later bij een schroothandelaar aandiende om een gasmeter als oud ijzer te verkopen, deed dat bij de politie een belletje rinkelen. “Hij was op de dool en brak met enkele krakers binnen. Hij besefte waarschijnlijk niet hoe gevaarlijk het was om die meter los te koppelen”, zei zijn advocaat. Ondertussen zit de drugsverslaafde L. in de gevangenis van Ieper.