Dagbladhandel Sevrine voorlopig dicht na verzakking gevel LSI

16 januari 2020

11u21

Bron: LSI 9 Menen In het centrum van Menen is de dagbladhandel van Sevrine Dendauw sinds donderdagochtend 9 uur noodgedwongen dicht. Oorzaak is een verzakking van de gevel.

Rond 9 uur merkte een alerte overbuur in de Bruggestraat op dat een deel van de voorgevel van de woning en dagbladhandel van de uitbaatster enkele centimeters was verzakt. De hulp van de brandweer werd daarop ingeroepen. Die oordeelde samen met de politie dat er dreigend instortingsgevaar was en dat de winkel voorlopig de deuren dicht moest houden. “Een ingenieur en stabiliteitsdeskundige moeten eerst bepalen wat er moet gebeuren. Wellicht zal de gevel gestut moeten worden”, aldus uitbaatster Sevrine Dendauw. “Het is wel spijtig dat ik mijn klanten niet kan ontvangen, maar hun veiligheid is het belangrijkste. Al is het wel spijtig want het zou drukke dag worden. Een andere dagbladwinkel wat verderop is door de jaarlijkse inventaris namelijk gesloten.” Dat Sevrine veel klanten moest teleurstellen, bleek al gauw. Met de regelmaat van een klok moest ze klanten vertellen dat de winkel voorlopig dicht bleef. “Hopelijk kan ik deze namiddag of morgen opnieuw openen”, aldus nog Sevrine.

Een mogelijke oorzaak voor de verzakking is waterinsijpeling afkomstig van een lekke regenpijp op de grens van het pand van de dagbladhandel met een aanpalend, leegstaand pand van Bijoux for You. Die waterinsijpeling veroorzaakte eerder al een scheur in de gevel. De technische dienst van de stad sloot het voetpad voorlopig met nadarhekken af.