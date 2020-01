Dagbladhandel opnieuw open na stuttingswerken aan gevel LSI

17 januari 2020

10u31

Bron: LSI 0 Menen Een dag nadat ze noodgedwongen haar dagbladhandel in de Bruggestraat in Menen moest sluiten na een verzakking van de gevel, is de dagbladhandel van Sevrine Dendauw vrijdag opnieuw open.

Rond 9u donderdagochtend merkte een alerte overbuur in de Bruggestraat op dat een deel van de voorgevel van de woning en dagbladhandel van de uitbaatster enkele centimeters was verzakt. De hulp van de brandweer werd ingeroepen. Die oordeelde samen met de politie dat er dreigend instortingsgevaar was en dat de winkel voorlopig de deuren dicht moest houden. Na overleg met een ingenieur en stabiliteitsdeskundige startten donderdag stuttingswerken. “Die zijn nog niet helemaal afgerond maar het is opnieuw veilig genoeg om de deuren te openen”, aldus Sevrine. “De brandweer zette het licht op groen. Ik kan dus gelukkig opnieuw klanten ontvangen.”

Mogelijke oorzaak van de verzakking was waterinsijpeling afkomstig van een lekke regenpijp op de grens van het pand van de dagbladhandel met een aanpalend, leegstaand pand van Bijoux for You. Die waterinsijpeling zorgde eerder al voor een scheur in de gevel.