Cultuurcentrum De Steiger roept Menenaars op om bomen te ‘pimpen’ Alexander Haezebrouck

22 mei 2020

19u05 0 Menen Culturcentrum De Steiger roept Menenaars op om hun boom te versieren met het project ‘Pimp je boom’. Het cultuurcentrum zoekt 40 gezinnen om een boom in Menen, Lauwe of Rekkem te voorzien van kleurrijke versiering.

Cultuurcentrum De Steiger zou z’n veertigjarig bestaan uitvoerig vieren, maar de coronacrisis besliste daar anders over. Alles ligt voorlopig stil maar bij het Cultuurcentrum willen ze ook in deze tijden actief blijven. De nieuwste actie die ze doen is ‘Pimp je boom’. Het idee achter de actie is er gekomen op basis van een project dat twee jaar geleden werd gedaan tijdens het stadsfestival Salto. Toen weefden kinderen een web tussen de bomen van Bois de Boulogne. Met ‘Pimp Je boom’ bedacht het cultuurcentrum daar een coronaveilige variant op. “We selecteerden 40 bomen die gepimpt mogen worden”, klinkt het. “Al wie wil kan een kant- en klaar startpakket aanvragen om één van die bomen om te toveren tot een kleurrijk kunstwerk. Dat startpakket kan je na reservatie afhalen in CC De Steiger, we spreken dan ook welke boom je mag versieren.” De pakketten zijn beschikbaar vanaf donderdag 28 mei zolang de voorraad strekt. Reserveren kan telefonisch op 056 51 58 91 of via info@ccdesteiger.be. De pakketen zijn gratis. Het is ook de bedoeling dat je een foto van je gepimpte boom op Facebook plaatst met de hashtag #pimpjeboom.

Niet eerste coronaproject

Het is niet het eerste project dat Cultuurcentrum De Steiger bedacht tijdens de coronacrisis. Eerder lanceerden ze ook al het project ‘In een Menens kader’ waarbij opgeroepen werd om kunstwerken aan ramen te plaatsen. Op die manier is het de bedoeling om een openluchtmuseum te creëren. Vanaf 28 mei zal ook de tentoonstelling van de Menense Lukasgilde cultuurcentrum vier dagen op een veilige manier terug openen. Dit enkel na reservatie en voor individuele bezoekers. Ook enkele bewegingsreeksen voor cursisten zullen in openlucht en onder begeleiding binnenkort terug opstarten. Het cultuurcentrum werkt ook nog aan een alternatief cultureel aanbond voor de komende weken en zomermaanden.