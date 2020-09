Coronaproof lunchen in tenten op speelplaats Alexander Haezebrouck

18 september 2020

19u44 19 Menen De Sint-Jorisschool in de Fabiolalaan in Menen heeft een extra refter in twee tenten ondergebracht op de speelplaats. Op die manier kunnen leerlingen voldoende afstand houden tijdens het middagmaal. “Leerlingen kunnen in de tent hun boterhammen opeten”, zegt directeur Pieter Jan Veldeman.

“De tenten realiseren op 1 september was niet haalbaar maar ondertussen staan ze er gelukkig wel”, zegt de directeur. “In de refter hebben we te weinig ruimte om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende afstand kan houden. Daarom besloten we om twee extra tenten te voorzien waar zo’n 100 leerlingen kunnen eten. De bedoeling is dat de leerlingen die geen warme maaltijd eten, in de tent lunchen. De tenten hebben we zelf aangekocht. Het meubilair kunnen we lenen van de stad.”

Speelplaats gerenoveerd

Ondertussen is ook de speelplaats van de Sint-Jorisschool volledig gerenoveerd. “Onze speelplaats had een wat grijs en grauw uitzicht, dat is nu totaal veranderd”, zegt de directeur. “We hebben ook meer gedaan dan enkel voor een nieuwe ondergrond en een overkapping gezorgd. Het is een totaalconcept geworden. We zorgden voor frisse kleuren, hebben groenzones en bomen aangeplant en plaatsten moderne zitelementen. De overkapping van de speelplaats is ook voorzien van ledverlichting. Daarnaast hebben we een nieuwe inkom die een mooie inkijk geeft op het hart van de school. Er is ook een betere toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten en we hebben gezorgd dat het onthaal vlak bij de toegangspoort is geplaatst. Tenslotte hebben we ook geïnvesteerd zodat we 80.000 liter regenwater kunnen opvangen.” De hele investering kostte zo’n 1,3 miljoen euro. De werken startten begin 2020 en zijn nu zo goed als volledig afgerond. Alleen enkele zaken dienen nog te worden afgerond.