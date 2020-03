Coronapatiënt wist niet dat hij besmet was en ging werken in woonzorgcentrum in Rekkem Alexander Haezebrouck

05 maart 2020

15u51 108 Menen Een medewerker van het woonzorgcentrum De Zilvervogel is besmet met het coronavirus. Het gaat om één van de acht besmette Wevelgemnaren die terugkwamen van skireis in Noord-Italië. De medewerker kwam de afgelopen dagen werken in het woonzorgcentrum. “Bezoek blijft mogelijk, we vragen extra aandacht voor de handhygiëne”, zegt manager Sylvie Vanhoutteghem van De Zilvervogel.

De medewerker van het woonzorgcentrum ging tijdens de krokusvakantie skiën met de familie naar het skioord Alta Badia in Zuid-Tirol. “Toen ze terugkwamen meldde hun huisarts dat een test niet nodig was en dat ze mocht komen werken”, vertelt Sylvie Vanhoutteghem van het centrum. “Hij vertoonde geen symptomen en was niet in het risicogebied verbleven. Toen duidelijk was dat één van hen plots toch besmet was, is hij meteen gestopt met werken. Na een test bleek ook onze collega besmet te zijn met het virus.” Het woonzorgcentrum gaat niet in lockdown maar er worden wel maatregelen getroffen. “De bewoners wordt wel gevraagd om in hun kamer te blijven en alle activiteiten, maaltijden en kiné in de living te doen. We volgen ze ook extra op door vaker hun temperatuur te meten. Grote activiteiten gaan voorlopig niet door. Aan de bezoekers vragen we om zich te registreren aan de inkom en vaak hun handen te wassen. Indien iemand symptomen vertoont, raden we aan om meteen de huisarts te contacteren.” Het woonzorgcentrum bracht ondertussen alle bewoners, familieleden en medewerkers op de hoogte.