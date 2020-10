Exclusief voor abonnees Coronacijfers Menen gaan pijlsnel omhoog: evenementen afgelast en zwembad sluit deuren voor publiek Alexander Haezebrouck

12 oktober 2020

20u46 91 Menen Het aantal besmettingen gaat in Menen de laatste weken pijlsnel omhoog. De afgelopen twee weken werden 140 inwoners positief bevonden op het coronavirus. De stad grijpt nu in. “We annuleren al onze activiteiten en raden verenigingen sterk aan hetzelfde te doen”, zegt burgemeester Eddy Lust.

Kermis in Menen, dag van de jeugdbeweging, kerst in Lauwe en nog andere evenementen die er zaten aan te komen zijn afgelast. “Ook het zwembad Badhuis sluit de deuren voor publiek vanaf woensdag”, zegt een ongeruste burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Scholen en clubs kunnen wel nog gaan zwemmen. “Wij lasten al de evenementen die vanuit de stad georganiseerd worden af tot de cijfers opnieuw beter worden. We raden ook alle verenigingen sterk aan om hetzelfde te doen.”

