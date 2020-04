Exclusief voor abonnees Corona zet huwelijksfeest van volleykoppel Anshel (27) en Elien (27) op 12 juni op de helling: “We kijken hier al anderhalf jaar naar uit” Alexander Haezebrouck Maxime Petit

22 april 2020

07u24 4 Menen Kan het huwelijk van het volleybalkoppel Anshel Ver Eecke (27) en Elien Ruysschaert (27) op 12 juni doorgaan? De veiligheidsraad neemt hierover mogelijk vrijdag een beslissing. “Dit zou een enorm leuke periode moeten zijn, maar nu is het bang afwachten”, vertelt Anshel Ver Eecke. “Hopelijk komt er snel duidelijkheid.”

Het volleybalkoppel plant zijn huwelijk ondertussen al zo’n anderhalf jaar. Anshel vroeg Elien in de zomer van 2018 ten huwelijk op het Griekse eiland Santorini. Ondertussen zijn alle voorbereidingen om een spetterend huwelijksfeest te houden achter de rug. Nu slaat de twijfel toe bij het koppel, dat sinds een jaar in Zulte woont. “We zitten nog volop in die strikte lockdownmaatregelen en 12 juni komt echt wel dichtbij”, vertelt Anshel, die al tien jaar lang een steunpilaar is in het volleybalteam van Menen. “We kunnen niet anders dan bang afwachten om te zien wat de maatregelen zullen zijn, maar we zijn wel blij dat er wat meer druk komt op de regering zodat ze snel duidelijkheid geven. Dat hebben we nodig. We hebben uiteraard al contact opgenomen met de feestzaal en de mogelijkheden bekeken voor volgend jaar. Een wintertrouw willen we absoluut niet, en een feest in oktober of november ligt erg moeilijk omdat we rekening moeten houden met de volleybalkalender. In de zomerperiode van 2021 was er eigenlijk nog maar één datum beschikbaar bij de feestzaal waar ons huwelijk zou plaatsvinden. Het liefst trouwen we gewoon op 12 juni zoals gepland, maar we beseffen dat dat moeilijk wordt.”

Mooi jaartal

Het koppel had ook echt gehoopt om te kunnen trouwen in het jaar 2020. “Het is een mooi jaartal om in het huwelijksbootje te stappen. We leven er ondertussen ook al zo lang naar toe. Desnoods huwen we voor de wet op 12 juni en stellen we het feest dan uit naar volgend jaar. Maar als bij het huwelijk voor de wet enkel de getuigen aanwezig mogen zijn en onze familie het moet volgen via een webcam, laat het dan maar.” Op het trouwfeest zelf zijn zo’n 300 personen uitgenodigd. “We zijn nooit met de volle 300 personen aanwezig, maar het is toch een grote groep. Zo’n honderd mensen zijn gevraagd voor de receptie. Het eten gaat door met de familie en daarna komt nog een groep van zo’n 100 personen voor het dessert en het feest. Stel dat we ons huwelijk maar met 50 mensen mogen vieren, dan stellen we het sowieso ook uit naar volgend jaar. ” Het vrijgezellenfeest werd ondertussen al afgelast. “Ook dat halen we nog wel in.” Anshel Ver Eecke speelt al tien jaar bij het volleyteam van Menen in de hoogste afdeling. Hij staat er bekend om zijn ijzersterke receptie.

Ring verloren

De coronacrisis is niet het eerste probleem waar Elien en Anshel mee geconfronteerd worden bij de voorbereiding van hun huwelijk. In juli vorig jaar verloor Elien haar verlovingsring in het zand tijdens een strandvolleybaltornooi in Menen. Er werd meteen met man en macht gezocht in het zand naar de ring, die uiteindelijk ook werd gevonden. Toen de ring weer opdook, was de opluchting groot.