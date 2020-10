Corona-uitbraak in rusthuis in Menen: 50 bewoners en 30 medewerkers besmet Alexander Haezebrouck

13 oktober 2020

19u09 436 Menen Het WZC Andante in Menen is momenteel enorm zwaar getroffen door het coronavirus COVID-19. Maar liefst 50 bewoners en 30 medewerkers hebben positief getest. “Gelukkig zijn de meeste bewoners helemaal niet ziek, maar enkelen zijn wel al overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt Patrick Plancke van IVA Zorg Menen.

Het coronavirus dringt opnieuw de woonzorgcentra binnen. In de regio van Zuid-West-Vlaanderen is WZC Andante momenteel het zwaarst getroffen, met in totaal zo’n 80 besmettingen. Zo’n 50 bewoners van de 188 bewoners testten al positief. Ook 30 van de 200 medewerkers legden een positieve test af. Enkele bewoners werden al overgebracht naar het ziekenhuis. “Maar gelukkig vertoont het merendeel van onze bewoners en medewerkers slechts lichte of geen symptomen”, zegt Patrick Plancke van IVA Zorg Menen. “We hebben ondertussen twee COVID-afdelingen ingericht.”

Het bezoek in het woonzorgcentrum is momenteel opgeschort. “De zorg van de bewoners kunnen we momenteel nog aan omdat de medewerkers die positief hebben getest maar geen symptomen vertonen wel nog aan de slag blijven, maar dan enkel in de COVID-afdelingen uiteraard. Van zodra ze toch ziek worden, moeten ook zij thuis blijven. We houden momenteel ook een opnamestop.”

Ook in eerste golf getroffen

WZC Andante werd ook in de eerste golf getroffen door het coronavirus. “Eind juni waren we eindelijk opnieuw coronavrij”, zegt Patrick Plancke van IVA Zorg Menen. “Maar op 18 september bleek één bewoner opnieuw besmet te zijn. Daarna hebben we iedereen getest en bleken 7 bewoners en 5 medewerkers besmet. Toen leek het vooral om één afdeling te gaan.” Om een totaalbeeld te krijgen liet het woonzorgcentrum alle bewoners en medewerkers een tweede keer testen. Met de vele positieve gevallen als gevolg. “Het zit eigenlijk over het hele woonzorgcentrum verspreid. Daarom gaan we vrijdag opnieuw iedereen laten testen. Wie vandaag negatief test, kan binnen enkele dagen toch positief testen en we willen een volledig beeld hebben. We doen er alles aan om het virus buiten te houden. Het is onmogelijk te achterhalen hoe het bij ons opnieuw is binnen geraakt.”

In Menen loopt het aantal besmettingen de afgelopen twee weken over het algemeen erg hoog op. In de afgelopen twee weken legden in Menen 192 mensen een positieve test af. Hiermee kleurt de stad Menen donkerrood. De stad nam gisteren al extra maatregelen door alle (kerst)evenementen af te schaffen en het zwembad Badhuis te sluiten voor publiek.