Corona of niet, toch evenveel kinderen toegelaten op speelpleinwerking in Lauwe Alexander Haezebrouck

09 juni 2020

18u57 0 Menen De speelpleinwerking in Menen zal dit jaar evenveel kinderen kunnen verwelkomen als vorig jaar. En dat ondanks de coronacrisis waarbij bubbels van maximum 50 personen zijn toegelaten. “We creëren twaalf bubbels in Menen en Lauwe”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld).

Omdat de Nationale Veiligheidsraad eerder groen licht gaf voor de organisatie van jeugdwerkingen tijdens de zomervakantie, maar daar wel bij stelde dat er bubbels moeten gemaakt worden van maximum 50 personen, maakte de jeugddienst een denkoefening. “Door ons te splitsen en bubbels te maken, kunnen we deze zomer toch evenveel kinderen ontvangen als vorig jaar”, zegt burgemeester Eddy Lust. Vorig jaar mocht de speelpleinwerking in Menen 200 kinderen verwelkomen, in Lauwe waren dat er 150. De stad organiseert nu zeven bubbels in menen en vijf bubbels in Lauwe. “In Lauwe worden die bubbels in de Gemeentelijke Basisschool De Wonderwijzer georganiseerd, in Menen doen we dat in het vernieuwde stadspark Park Ter Walle. We starten dit jaar wel pas op 6 juli en niet zoals gewoonlijk op 1 juli. We doen dit om een mengeling aan bubbels te vermijden. Eind juni en begin juli is er nog veel bedrijvigheid van schoolgaande jeugd die de vakantie vieren. Ook organisatorisch is dat makkelijker omdat de richtlijnen pas vanaf 1 juli geldig zijn en we dan iets meer tijd hebben om alles klaar te zetten. We zullen ook geen warme maaltijden aanbieden, kinderen en animatoren zijn verplicht om hun eigen picknick mee te nemen. Een vieruurtje wordt wel voorzien.” Tussen 20 juli en 2 augustus is er geen speelpleinwerking, net zoals op 31 augustus. Een speelpleindag start om 8.30 uur en eindigt om 17 uur, er is extra opvang mogelijk vanaf 7 uur en tot 18 uur. Voor inwoners van Menen kost een deelname 6 euro in plaats van 8 euro en niet-inwoners betalen 14 euro in plaats van 16 euro. Inschrijven voor de speelpleinwerking kan via deze link.