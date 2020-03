Corona noch confettiverbod stoppen ‘Carnaval in Mjinde’ Christophe Maertens

08 maart 2020

17u50 0 Menen In Menen namen zondag zo’n 24 groepen deel aan de 44ste editie van traditionele carnavalstoet. Voor het eerst in de geschiedenis van de stoet mocht er geen confetti worden uitgegooid. Sommige toeschouwers vonden dat wat spijtig. “Het zorgt toch voor iets extra’s.”

Het Meense stadsbestuur besloot onlangs, en dat in navolging van andere gemeenten, een totaalverbod uit te vaardigen op confetti in de carnavalstoet. Het stadsbestuur doet dat in het kader van duurzaamheid. De maatregelen stopte de carnavalisten echter niet en de stoet werd zondag als vanouds op gang getrokken aan het kruispunt van de Ieperstraat met de Zandputstraat en dat rond 14.45 uur. Het gebeuren trok langs onder meer de Ieperstraat, de Koningstraat, Bruggestraat, Rijselstraat, Waalvest en Kortrijkstraat om te eindigen op de Grote Markt.

Stadsambassadrice Sofie

Op kop de Belleman van Wervik gevolgd door de Reus van Menen. Als derde in de rij volgde de Prinsenwagen, met daarop Prins Carnaval Danny III, jeugdprins Mathis I en jeugdprinses Xenia I, jeugdkeizerin Mercedes I, Keizer Carnaval Geert I en ook stadsambassadrice Sofie en haar eredames Chanel en Morgane.

Tussen de deelnemers slechts een vijftal groepen uit Menen zelf. “Daarnaast zien we groepen uit Maldegem, Lombardsijde, Staden, Koekelare, Poperinge en Gullegem. Blikvanger is de nieuwe praalwagen van de Gullewappers”, aldus de organisatoren. “Daarnaast waren er ook verschillende verenigingen uit onze stad van de partij. Confrérie de Witte Koe en de Orde van de Vrije Carnavalisten brachten actuele thema’s. Voor het eerst mochten we ook Harmonie De Bie uit Rekkem verwelkomen in onze stoet.”

Vele snoep

Cynthia Devolder (33) en haar man Olivier Buyssens (35) zochten samen met hun 4-jarige dochter Elize een plaatsje langs de Ieperstraat. “We komen naar hier voor de sfeer”, zegt Cynthia. “Ook de kinderen vinden het natuurlijk wel fijn, al die verkleedde mensen. Het is niet de eerste keer dat we naar de stoet in Menen komen kijken. Ook dit jaar zitten er wel een paar toffe wagens tussen. Ik vind het wel jammer dat er geen confetti meer mag worden uitgegooid, want dat zorgde toch nog voor iets extra’s. Daarentegen, onze dochter kan het vele snoep dat wordt uitgeworpen wel appreciëren .”

Voor Olivier roept de stoet wel mooie herinneringen op. “Ik nam zelf twee keer deel met de KLJ Lauwe-Rekkem en dat waren prettige ervaringen. Waarom ik nu niet meer deelneem”, zegt hij. “Hij wordt een beetje te oud daarvoor”, vult zijn echtgenote aan.

Wagens weggesleept

In de Ieperstraat zijn de toeschouwers niet massaal komen opdagen, maar hoe dichter bij het stadscentrum, hoe meer mensen er aan de kant stonden te kijken. Het gebeuren verliep zonder incidenten, enkel een paar verkeerd geparkeerde wagens moesten worden weggesleept.

Met de stoet kent het carnavalsseizoen in Menen zijn hoogtepunt. Wat nu nog volgt is de ‘Avond van de Vuile Jeanetten’ met de prijs voor best verkleedde man en vrouw.