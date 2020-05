Corona-afdeling AZ Delta Menen vanaf vandaag dicht Alexander Haezebrouck

08 mei 2020

15u10 0 Menen De isolatieafdeling voor coronapatiënten in het AZ Delta in Menen is sinds vrijdag dicht gegaan. “Het aantal besmette patiënten is de laatste week plots enorm gedaald, waardoor de isolatieafdeling verder open houden niet meer nodig was”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck van het AZ Delta.

De corona-afdeling in het AZ Delta in Menen bestond uit een afdeling precohorte. Dat is de afdeling waar patiënten die vermoedelijk besmet waren en hun testresultaat aan het afwachten waren, in isolatie werden geplaatst. En een afdeling cohorte, dat was de isolatie-afdeling waar positief geteste patiënten in quarantaine verbleven. Beide afdelingen zijn sinds vandaag gesloten. “Alles samen ging het over 37 bedden”, zegt woordvoerster Kristien Beuselinck. “In Menen bleef het aantal opgenomen patiënten lang hangen rond de 20, ook wanneer het elders aan het dalen was. De laatste week daalde het aantal opgenomen coronapatiënten zienderogen. Eén patiënt werd overgebracht naar de campus in Roeselare waardoor we de isolatie-afdeling in Menen kunnen sluiten. De afdeling blijft nu 3 dagen leegstaan en wordt grondig gepoetst en ontsmet, om dan weer in gebruik te nemen voor niet-coronapatiënten. Mochten er toch nog patiënten binnenkomen die met corona besmet zijn, dan worden zij overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare.” Ook in de campus in Torhout werd enkele dagen geleden de corona-afdeling al gesloten. In Roeselare zijn er nu nog 3 isolatieafdelingen, 2 op campus Wilgenstraat en 1 op campus Westlaan. In totaal worden daar nu nog 66 patiënten verzorgd, 8 daarvan liggen op de intensieve zorgen. Het aantal overlijdens aan corona in het AZ Delta staat op dit moment op 59.