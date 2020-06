Controles aan Franse grens: wie geen geldige reden heeft om binnen te rijden, moet terugkeren Joyce Mesdag Erik De Block

20u36 10 Menen Een familiebezoek en winkelen over de grens zijn vanaf dit weekend opnieuw mogelijk. Maar aan de grensovergang in Rekkem werden zaterdag alle wagens door de politie tegengehouden. Wie geen geldige reden had om de grens over te steken, moest rechtsomkeer maken.

Burgemeester Eddy Lust van Menen maakte zich intussen druk op Facebook over de manier waarop de federale overheid deze coronacrisis aanpakt. “Volgens minister De Crem kunnen we weer winkelen in Frankrijk... Frankrijk zegt dan weer dat hun grenzen gesloten blijven tot 15 juni, en dit met boetes tot gevolg”, zegt Lust. “Lokaal zitten wij met de problemen... Wat is dit? Arm Europa... In Menen doen we voort zoals we bezig zijn met controles op de grens, en dit voor het welzijn, de gezondheid van onze inwoners. Maar stilaan ben ik dit beu, die onduidelijke communicatie, en altijd net voor een weekend. In Brussel zijn velen de voeling met de basis verloren. Sorry, dit moet ophouden!”