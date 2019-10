Computer en rookwaren gestolen uit woning AHK

06 oktober 2019

In de Acacialaan in Menen gingen dieven er in de nacht van donderdag op vrijdag vandoor met een laptop en rookwaren uit een woning. De dieven slaagden erin om op onbekende wijze binnen te breken het huis en er met de spullen vandoor te gaan. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.